"Fahrrad first" in Berlin

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat das neue Mobilitätsgesetz beschlossen. Danach sollen Fahrräder und der öffentliche Nahverkehr bei der Verkehrsplanung künftig Vorrang haben. Was genau geplant ist und welche kritischen Stimmen es gibt, erklärt unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel.



Das Mobilitätsgesetz, über das das Abgeordnetenhaus am Donnerstag abstimmt, wird von Rot-Rot-Grün als einzigartig in Deutschland gerühmt. Die Opposition sieht dagegen den Fahrradverkehr übermäßig bevorteilt. Was steht drin im Gesetz? Von Thorsten Gabriel

Im Hauptstadt-Verkehr sollen Radfahrer künftig mehr Platz und ein größeres politisches Gewicht bekommen. Das Berliner Abgeordnetenhaus stimmte am Donnerstag mit der Koalitionsmehrheit von SPD, Grünen und Linken für ein neues Gesetz, wonach Fahrräder und öffentliche Verkehrsmittel in der Verkehrsplanung künftig Vorrang vor dem Autoverkehr haben sollen.



Das heißt in der Praxis: Es sollen deutlich mehr Radwege entstehen, darunter 100 Kilometer Radschnellweg. Bis zum Jahr 2025 sind rund 100.000 Fahrradstellplätze geplant. Gefährliche Kreuzungen sollen umgebaut werden. Für 2018 und 2019 sind in Berlin insgesamt 100 Millionen Euro für den Ausbau der Radinfrastruktur eingeplant.