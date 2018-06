imago/Camera4 Bild: imago/Camera4

- Arne Friedrich: "Ich hoffe, dass Löw bleibt"

In ein paar Tagen werden wir wissen, ob der dringend erforderliche Neuaufbau der deutschen Fußballnationalmannschaft weiter unter der Egide von Joachim Löw angepackt wird - oder ob auch an der sportlichen Führung ein Wechsel vorgenommen wird. Der Ex-Herthaner und Ex-Nationalspieler Arne Friedrich hat viele Jahre unter Joachim Löw gespielt. "Jetzt wird es einen Umbruch geben - am liebsten mit Jogi Löw", sagt er im Inforadio. Er traue dem Trainerstab zu, "den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen."

Die historisch blamierten Weltmeister schlichen nach der wohl schlimmsten Nacht ihres Lebens mit leerem Blick und gesenkten Köpfen zur Abfahrt. Um 10.52 Uhr Ortszeit passierte der blaue Mannschaftsbus ein letztes Mal das Tor des ungebliebten Quartiers in Watutinki, Sonderflug LH 343 brachte die übernächtigten "selbstherrlichen" WM-Versager um den "geschockten" Bundestrainer Joachim Löw danach viel zu früh nach Hause.



"Das war erbärmlich"

Die Abrechnung von Kapitän Manuel Neuer klang allen auf der mehr als dreistündigen Heimreise dabei noch in den Ohren. "So eine Leistung habe ich von einer deutschen Mannschaft noch nicht erlebt, das war erbärmlich", sagte Neuer nach dem desaströsen 0:2 (0:0) gegen Südkorea. Nach dem fünften Stern wollten sie greifen - und legten eine einmalige Bruchlandung hin. Aus in der Vorrunde! Zum ersten Mal in der 84-jährigen deutschen WM-Geschichte. Neuer empfand es als Schande. "Man hat nicht gemerkt, dass wir eine Weltmeisterschaft spielen", schimpfte er, "das war ein schlechtes Bild von uns."



Thomas Müller denkt nicht an Rücktritt