- Deutschlands Fußball vor dem Umbruch - was nun?

Manuel Neuer: Der Kapitän hatte große Probleme mit dem Freistoß von Jung Woo Young (19.), machte seinen Fehler aber sofort gut. Bekam ansonsten wenig zu tun, war dann aber zur Stelle. Verursachte am Ende durch einen Ballverlust das 0:2 - Note: 4,5



Joshua Kimmich: Auf rechts defensiv kaum gefordert, nutzte seine vielen Freiheiten nach vorne anfangs zu selten zu vernünftigen Beiträgen. Oft zu unpräzise, selten mit guten Flanken. - Note: 5



Niklas Süle: Der Vertreter von Abwehrchef Jerome Boateng (gesperrt) stand meist sicher und beteiligte sich hier und da mit vertikalen Pässen konstruktiv am Aufbau. Mehr aber auch nicht. - Note: 4,5



Mats Hummels: Nach überstandenen Halswirbelproblemen gleich wieder erster deutscher Spielgestalter - und bester Deutscher. Immer da, wenn es brannte, zeigte Biss und Wille, starkes Stellungsspiel. Trieb unermüdlich an, hatte aber Pech im Abschluss. - Note: 3,5



Jonas Hector: Vernachlässigte seine defensiven Aufgaben, ließ den Südkoreanern zu viel Platz im Halbraum. Nach vorne aktiver, aber mit kaum gelungenen Aktionen. - Note: 5,5



Sami Khedira: Joachim Löw nahm den Weltmeister wieder ins Team, weil er "der Mannschaft Sicherheit" gebe, wie Oliver Bierhoff erklärte. Doch das tat Khedira überhaupt nicht. Wieder mit unnötigen Ballverlusten, komischen Dribblings. Wurde nach einer knappen Stunde erlöst. - Note: 6



Toni Kroos: Der Schweden-Held versuchte, das Spiel an sich zu reißen. Das klappte mal mehr, meist weniger. Gewohnt passsicher, aber zu wenige Bälle in die Tiefe, kaum Ideen. Zunehmend verzweifelt, schoss aus unmöglichen Lagen. - Note: 5



Leon Goretzka: Für den Schalker brach Löw mit dem Grundsatz "Müller spielt immer". Sollte "mit seiner Frische neue Akzente setzen" (Bierhoff). Hatte Pech mit seinem Kopfball (48.), traf aber im Zweifel die falsche Entscheidung. Keine Bewerbung für mehr. - Note: 5,5



Mesut Özil: Wie Khedira zurück in der Startelf. Begann ordentlich, wurde viel gesucht, brachte aber nur seine Sicherheitspässe zuverlässig zum Mann. Anfangs der zweiten Hälfte

zwei gute Aktionen, bald frustriert, gab aber nicht auf. - Note: 5



Marco Reus: Bemüht, aber ohne echte Wirkung nach vorne. Brachte seine Torgefährlichkeit viel zu selten ein, kaum Aktionen im gegnerischen Strafraum. - Note: 5,5



Timo Werner: Konnte seine "Waffe" Geschwindigkeit erneut kaum einsetzen, weil dem deutschen Spiel die Tiefe fehlte. Wechselte deshalb zunächst sporadisch, dann wie gegen Schweden komplett auf links. Nach der Einwechslung von Mario Gomez Rechtsaußen, vergab die Führung (51.). - Note: 5



Mario Gomez: Kam in der 58. für Khedira. Klarer Auftrag: Ein Tor erzwingen, egal wie. Haute sich rein, vergab per Kopf (68.). - Note: 5



Thomas Müller: Erstmals seit dem EM-Halbfinale 2012 bei einem Turnier nicht in der deutschen Startelf. Ersetzte Goretzka (63.), brachte aber keine Wirkung. Völlig von der Rolle. Ohne Note.



Julian Brandt: Drittes Spiel, dritter Joker-Einsatz. Kam für Jonas Hector (78.). Diesmal ohne Wucht. Ohne Note



Quelle: SID