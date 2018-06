- Kneissl: "Wir wollen weg von Verteilungsquoten"

Inzwischen kommen deutlich weniger Migranten in der EU an als während der Flüchtlingskrise 2015. Im Vergleich zu Oktober 2015 landen mittlerweile etwa 95 Prozent weniger Menschen an Europas Küsten.

Konkret: Statt 10.000 Migranten pro Tag kommen auf den griechischen Inseln heute noch gut 80 an. Grund ist nach Angaben der EU-Kommission unter anderem das im Frühjahr 2016 abgeschlossene EU-Türkei-Abkommen.



Auf der Route von Libyen nach Italien kamen von Januar bis Juni 2018 77 Prozent weniger Migranten an als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die EU führt das unter anderem auf die Schaffung der Europäischen Grenz- und Küstenwache zurück. 1.000 Grenzschutzbeamte mehr als 2014 bewachen die Seegrenzen. Zudem gibt die EU-Kommission an, dass seit Beginn der verschiedenen EU-Operationen knapp 635.000

Menschen auf dem Mittelmeer gerettet und rund 150 Menschenhändler festgenommen worden seien.