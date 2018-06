Bild: imago snapshot-photography/ T.Seeliger

Do 28.06.2018 | 07:25 | Interviews

- Was bringt das Mobilitätsgesetz?

Mehr Radverkehr, mehr Car-Sharing, mehr Elektromobilität, mehr Busse und Bahnen: Berlin hat der schlechten Luftqualität in der Hauptstadt den Kampf angesagt. Konkret helfen soll das Mobilitätsgesetz, das an diesem Donnerstag im Abgeordnetenhaus auf den Weg gebracht werden soll. Fragen dazu an Berlins Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos für die Grünen).