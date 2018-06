dpa Bild: dpa

- Fußball-Fieber im Büro - was geht und was geht nicht?

Zur besten Arbeitszeit kämpft heute Deutschland gegen Südkorea um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Wer ab 16 Uhr im Auto unterwegs ist, der hat`s gut: Inforadio überträgt die komplette Partie live. Doch wie sieht`s aus im Büro? Grundsätzlich kommt es auf die Kulanz des Arbeitgebers an, betont unsere Reporterin Annette Miersch: "Bei der Deutschen Bahn dürfen nur Zugbegleiter mal auf`s Handy schauen, bei der BVG informieren die Leitstellen per Durchsage. Die Charité bietet ihren Beschäftigten sogar ganz offiziell Public Viewing an - ausgenommen sind natürlich Beschäftigte im Operationssaal."

Einer aktuellen Studie der Universität Hohenheim zufolge gehen die Unternehmen mit dem Fußballinteresse ihrer Mitarbeiter aber gelassener um als noch 2014: 57 Prozent der Vorgesetzten haben nichts dagegen, wenn die Angestellten die WM bei der Arbeit im Radio verfolgen (2014: 48 Prozent), für 38 Prozent sind selbst TV-Übertragungen am Arbeitsplatz okay (2014: 34 Prozent). "Es gibt sogar Arbeitgeber, die das WM-Erlebnis am Arbeitsplatz fördern", sagte der Co-Leiter der Studie, Benjamin Zimmermann.

Auch auf Inforadio.de imago/Norbert Schmidt WM-Geschichte - Südkorea-Storys: Effes Stinkefinger und Ballacks Tränen Das WM-Vorrundenspiel gegen Südkorea am Mittwoch (16 Uhr, live im Inforadio) wird über den Einzug ins Achtelfinale oder das historische Vorrunden-Aus entscheiden. Es ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden Teams bei einer Weltmeisterschaft - und die beiden bisherigen hatten es in sich, wie Burkhard Hupe berichtet.



Lufthansa veranstaltet WM-Party

Einer davon ist der Schrauben-Hersteller Würth. Vom letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Südkorea an (27. Juni) veranstaltet das Unternehmen auf dem Firmengelände am Stammsitz in Künzelsau-Gaisbach ein Fanfest für die eigene Belegschaft. Die Spiele werden auf einer Videoleinwand übertragen, dazu gibt es kostenlose Bratwürste. Abends fährt dann ein Shuttle die Mitarbeiter nach Hause. Auch die Lufthansa bietet ihren Mitarbeitern unter anderem an ihrem Standort in Frankfurt eine WM-Party. Im sogenannten Operations Center, wo sich auch die Crews vor und nach den Flügen aufhalten, erwarten die Lufthanseaten eine Großleinwand, Snacks und alkoholfreie Getränke. Die Spiele dürften dort aber nur in der Freizeit verfolgt werden, teilte ein Sprecher mit.

Vorsicht: Fußballschauen kann zu Abmahnungen führen!