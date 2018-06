Bild: Mission Lifeline/dpa

Mi 27.06.2018 | 15:25 | Interviews

- Berlin und Brandenburg sind offen für Flüchtlinge

Die Lifeline darf in Malta anlegen. Bedingung war, dass die Flüchtlinge von dem Schiff in der EU verteilt werden. Auch Deutschland will Flüchtlinge aufnehmen. Von den Bundesländern hatten Berlin, Brandenburg, Niedersachen und Schleswig-Holstein angeboten, sie würden Menschen von der Lifeline übernehmen. Unsere Landesreporterin Nina Amin hat sich im Senat und bei der Opposition umgehört.

Nach Berlin signalisierte nun auch Brandenburg, dass man Flüchtlinge der "Lifeline" aufnehmen wolle. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte am Mittwoch im Potsdamer Landtag, Brandenburg stehe zu seiner humanitären Verpflichtung, wenn Menschen in Not seien. Das Bundesland habe ausreichend Kapazitäten und Möglichkeiten, um den Flüchtlingen zu helfen, die unter "unsäglichen Bedingungen" auf dem Schiff ausharren müssten. Zunächst müsse jedoch das Bundesinnenministerium die rechtlichen Voraussetzungen für eine Aufnahme schaffen.

Berlin fordert europäische Lösung