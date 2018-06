imago/Martin Müller Bild: imago/Martin Müller

Mi 27.06.2018 | 13:05 | Interviews

- Missbrauch: "Die Kirchen vernachlässigen ihre Verantwortung"

Anfang 2010 wurden die Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg bekannt, danach wurden immer mehr solcher Fälle in kirchlichen Einrichtungen bekannt. 2016 setzte die Bundesregierung eine Unabhängige Kommission ein, die inzwischen mehr als 1.000 Betroffene und Zeugen angehört hat. An diesem Mittwoch gab es in Berlin ein Hearing des Gremiums, das sich explizit mit der Verantwortung der Kirchen befasste. "Das Fazit ist ernüchternd: Die Kirchen werden erst dann aktiv, sobald Druck von Betroffenen oder von der Öffentlichkeit ausgeübt wird. Und sie tun nur das, was sie tun müssen", fasst Ulrike Bieritz aus der rbb-Religionsredaktion zusammen.