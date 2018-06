- Von Lucke: "Es trafen sich drei ratlose Parteien"

Der Koalitionsausschuss hat am Dienstagabend getagt - und seit Mittwochmorgen ist klar: Der Asylstreit in der Union ist immer noch nicht geklärt. Damit ist auch die Zukunft der GroKo zwischen CDU/CSU und SPD weiterhin offen. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der "Blätter für deutsche und internationale Politik" und sagt im Inforadio: "Die Lage ist ernst."

Aber von Lucke relaviert sogleich: "Bei keiner dieser drei Parteien ist die Sicherheit vorhanden, dass man wirklich diese Koalition krachen lassen will." Denn alle drei wüssten, dass sie Verlierer sein würden - und der eigentliche Gewinner wäre dann die AfD, so der Politikwissenschaftler. Aus seiner Sicht trafen sich am Dienstagabend drei ziemlich ratlose Parteien: "Eine SPD, die völlig außen vor ist, eine angeschlagene Kanzlerin und eine CSU, die wahrscheinlich dann doch die Angst vor der eigenen Courage bekommt."



Der Publizist erklärte, es gehe wohl der CSU wohl nicht mehr darum, Merkel aus dem Kanzleramt zu drängen. "Die Töne der vergangenen Tage waren schon weit, weit ruhiger", sagte er. "Von Herrn Söder, der ja mit Abstand der lautstärkste war, ist die ultimative Forderung ja schon gar nicht mehr zu hören."

Das liege auch an den Wählerbefragungen: "Die Umfragewerte haben gezeigt, dass die Werte der Kanzlerin in Bayern höher sind als die von Herrn Söder." Daraus schlussfolgert von Lucke, dass es bei aller Kritik an Merkel in erheblichen Teilen der CSU-Wählerschaft keine Bereitschaft gibt, mit der Fraktionsgemeinschaft zu brechen. "Und deswegen, glaube ich, sucht man jetzt flehentlich und mit letzten Mitteln nach einer doch noch irgendwie einvernehmlichen Lösung."