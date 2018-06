dpa Bild: dpa

Mi 27.06.2018 | 07:25 | Interviews

- Keine Einigung im Asylstreit - aber beim Baukindergeld

Im zugespitzten Asylstreit der Unionsparteien ist keine Entspannung in Sicht - auch nicht nach dem Treffen der Koalitionsspitzen am Dienstagabend. SPD-Chefin Nahles schloss Neuwahlen am Mittwochmorgen im ARD-Morgenmagazin nicht aus und sprach von einer "Hängepartie". Politikberater Gerald Knaus ist Leiter der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative und kritisiert im Inforadio die CSU. Er sagt, sie betreibe Symbolpolitik mit den falschen Symbolen.

Kurz vor dem EU-Gipfel zur Migration zeigt sich Knaus pessimistisch, dass eine Lösung zu einer verpflichtenden Verteilung von Asylsuchenden geben kann. "Die Chance darauf steht in der EU insgesamt praktisch bei null", erklärte er. Das liege einerseits an rechtlichen und politischen Bedenken, aber auch an ganz praktischen Fragen. 20 Jahre Erfahrung mit dem Dublin-Abkommen hätten gezeigt, dass es schwer sei, Menschen in Länder zu bringen, "wo sie nicht hinwollen und die sie nicht wollen". Außerdem sei die Frage, wohin Flüchtlinge sollten, wenn sie an der deutschen Grenze abgewiesen würden - etwa nach Österreich? Insgesamt kommt Knaus zu dem Urteil: "Hier würde der Staat wohl erneut eher seine Schwäche demonstrieren." Den Kurs der CSU kritisierte der Politikberater: "Ich glaube, es geht hier um Symbolpolitik und ich habe das Gefühl, dass die Menschen das auch merken - und es sind die falschen Symbole." Denn es gehe hier nicht um Grenzen zwischen Bayern und Österreich oder Baden-Württemberg und der Schweiz.

Knaus für Abkommen mit Herkunftsländern