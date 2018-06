- Ein deutlich-deutscher Sieg ist Pflicht

Es geht um die Wurst für Fußball-Deutschland: Heute findet in Kasan das letzte Gruppenspiel für die Deutschen statt, von dem alle hoffen, dass es für "Jogis Jungs" nicht zugleich auch das letzte Spiel bei dieser WM sein wird. Alles andere als ein klarer Sieg ist tabu. Moritz Rinke ist Dramatiker, Buchautor und außerdem passionierter Hobby-Fußballspieler. Mit welchen Gefühlen geht er als Fan in die heutige Partie?

Ein Gänsehautmoment zum Nachhören: So freuten sich unsere beiden Sportreporter Guido Ringel und André Siems über das 2:1-Traumtor von Toni Kroos im Spiel gegen Schweden am vergangenen Samstag.

In Kasan, der Hauptstadt der autonomen Republik Tatarstan, steht für den Titelverteidiger bei der WM in Russland am Mittwoch das alles entscheidende Gruppenfinale gegen Südkorea an.

Die Ausgangslage ist klar: Das deutsche Team mit bisher lediglich drei mageren Punkten muss mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen. Nur dann steht die DFB-Elf sicher im Achtelfinale. Ein knapperer Erfolg würde entsprechende Rechenspielchen mit Mexiko oder Schweden und sogar Südkorea nach sich ziehen und könnte das blamable Vorrunden-Aus für den Weltmeister bedeuten.

Den Mexikanern, die nach ihren Siegen über Deutschland und Südkorea schon sechs Punkte auf dem Konto haben, würde heute gegen Schweden (ebenfalls um 16.00 Uhr) schon ein Unentschieden reichen, um sicher weiterzukommen.