- Eine Couch in Kazan

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am Mittwochnachmittag (16 Uhr) im russischen Kazan um den Einzug ins WM-Achtelfinale - das Spiel gegen Südkorea wird Teil des großen, bunten Fußballfestes sein. Hinter den Wohnungstüren von Kazan geht es dagegen nicht immer leichtherzig und fröhlich zu, wie rbb-Reporter David Donschen beim Couchsurfing erfahren hat.



David Donschen hat in Kazan bei Ksenia übernachtet und die Begegnung hat ihn ziemlich bewegt - "weil ich an Ksenia gemerkt haben, wie schwierig ein Leben als Frau in Russland sein kann, vor allem dann, wenn man nicht den gesellschaftlichen Konventionen entsprechen möchte". Ksenia hat ganz kurzes, blondgefärbtes Haar, trägt gern weite T-Shirts und weite Hosen. "Früher war es ein Statement", erzählt die junge Frau. "Ich habe mir die Haare vor zehn Jahren das erste Mal kurzgeschnitten - einfach, um mich wohler zu fühlen. Ich fand lange Haare schon immer schrecklich." Ihre Mutter sehe das ganz anders und hasse den Friseur der Tochter dafür, dass er ihr diese Frisur geschnitten habe. Ksenia will aber nicht nur mit ihrem Haarschnitt an gesellschaftlichen Konventionen in Russland rütteln - denn sie ist Feministin. "Wie uns schon die Geschichte der Band Pussy Riot in Deutschland zeigt, ist Feminismus etwas, was bei Mehrheit der Russen gar nicht ankommt", erzählt rbb-Reporter Donschen.



Feminismus gegen Gewalt an Frauen

Die junge Frau stört sich vor allem an den starren Geschlechterollen in Russland. Sie sagt, dass Frauen in Russland durchaus Karriere machen können - nur müssten sie gleichzeitig auch Hausfrau, Mutter und Liebhaberin für Mann sein. Bis vor einigen Jahren habe sie selbst auch dieses Ideal gehabt, erzählt Ksenia, wollte Mutter und Ehefrau sein. Doch dann gab es in ihrem Leben eine Wende. "Ich stritt mit meinem damaligen Freund auf der Straße - und er schlug mir ins Gesicht und zog mich aus dem Auto. Dann hat er mich getreten und anschließend einfach liegen lassen." So etwas passiere nicht allen Frauen, aber vielen, sagt sie. "Für mich war das der Punkt, an dem ich begriffen habe, dass diese Verhalten nicht meine Schuld ist, sondern die Schuld der Gesellschaft." Gewalt gegen Russland ist ein großes Problem. Nach Zahlen des Innenministeriums stirbt statistisch gesehen alle 40 Minuten eine Frau an den Folgen von häuslicher Gewalt, das sind 12.000 pro Jahr. Daher hat sich die Bewegung "Ja ne buyus skazat" gebildet, die man mit "Ich habe keine Angst, es zu sagen" übersetzen kann.



