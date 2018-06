imago/Mauersberger Bild: imago/Mauersberger

Di 26.06.2018 | 15:25 | Interviews

- Senat beschließt Toilettenkonzept

Was machen Sie, wenn sie in Berlin unterwegs sind und plötzlich ein dringendes menschliches Bedürfnis verspüren? Schnell kann das zu einem Problem werden, denn die Versorgung mit öffentlichen WCs ist in der Stadt nicht optimal. Oft bleibt dann in der Not nur die Kneipe oder das Restaurant in der Nähe - oder auch immer wieder zu sehen: der Busch am Strassenrand. Um das Problem zu lösen, hat der Senat am Dienstag ein neues Konzept beschlossen. Einzelheiten erklärt Nina Amin, rbb-Redakteurin für Berliner Landespolitik.