- Experte: "Die Leute wollen ein stabiles Regierungssystem"

"Sind die völlig wahnsinnig?" - das soll der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel mit Blick auf die CSU und auf den heutigen Koalitionsausschuss am Abend gefragt haben. Er warnte vor unkalkulierbaren Folgen für Deutschland und Europa, falls es zum Koalitionsbruch käme. Ausgeschlossen ist das nicht, denn im unionsinternen Asylstreit geben Innenminister Seehofer, Fraktionschef Dobrinth und Ministerpräsident Söder den brüllenden bayerischen Löwen. Eine falsche Strategie, wie der Politologe Prof. Heinrich Oberreuter (Uni Passau) im Inforadio sagte.

Dass Gabriels Ansicht teilweise auch in Bayern geteilt wird, belegt ein Brief des früheren Bayerischen Kultusministers Maier. Der las der CSU-Landesgruppe schriftlich die Leviten und fragte: "Seid ihr jetzt alle verrückt geworden?" Die Konstellation sei so noch nie dagewesen und sei "sehr, sehr ernsthaft", so Oberreuter.

Vor dem Koalitionsausschuss am Dienstagabend bemühen sich Politiker von CDU und CSU um Entspannung.



Unions-Fraktionschef Kauder von der CDU betonte den Willen seiner Partei zur Einigung mit der CSU. Mit gemeinsamer Arbeit habe man in 70 Jahren viel erreicht, das solle so bleiben.

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte, die Unionsparteien seien eine Schicksalsgemeinschaft.



Zum ersten Mal äußerte sich Bundespräsident Steinmeier in einer Rede in Berlin zum Asylstreit in der Union. Man könne kaum für Vernunft und Augenmaß in der politischen Debatte werben, wenn selbst im Regierungslager mit maßloser Härte über eigentlich lösbare Probleme gestritten werde.