Di 26.06.2018 | 12:25 | Interviews

- Kommission berät Ausstieg aus der Kohle

Die Kohlekommission hat am Dienstag ihre Arbeit aufgenommen. Das Expertengremium wurde von der Bundesregierung eingesetzt und soll ein Datum für den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung vorschlagen. Außerdem soll es Pläne erarbeiten, wie es für die Lausitz und das theinische Kohlerevier weitergehen soll. Andreas Rausch leitet das rbb-Studio Cottbus und erläutert den Stand der Dinge.



Erste Andeutungen gibt es schon: Am Wochenende sagte Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) dem rbb-Studio Cottbus, er könne sich ein Datum frühestens ab dem Jahr 2030 vorstellen. "Es läuft ein Kampf zwischen den Klimaschutzzielen und den Umweltorganisationen wie Greenpeace auf der einen Seite, und von der anderen Seite her geht es eher um die Technologie und die Frage: Wo holen wir den Strom künftig her, wenn Deutschland aus der Atom- UND der Kohleenergie ausgestiegen ist?" Da bleibt dann nur noch ein Rudiment von Gaskraftwerken - und der Rest ist von Wind und Sonne abhängig. Da muss man sehen, wie man mit der Kommission auf einen Nenner kommt.



Eine Jahrhundertaufgabe in wenigen Monaten lösen

Er selbst sei skeptisch, ob es der Kommission gelingt, bis zum Ende des Jahres eine Jahrhundertaufgabe zu lösen: zum einen ein Datum zu benennen, wann man denn nun wirklich aus der Kohle aussteigen will - und auf der anderen Seite sicherzustellen, dass der Strom weiterhin verlässlich aus der Steckdose kommt. Zudem müsse den Menschen in den betroffenen Regionen in der Lausitz und in Nordrhein-Westfalen eine Perspektive geboten werden. Vor allem die Landesregierung in Brandenburg habe "lange verschlafen, dass es einen Ausstieg aus der Braunkohle geben wird. Denn es ist ja klar, dass irgendwann die Kohle auch endlich in der Erde liegt. Man hat Angst vor dem erneuten Einbruch. Den ersten gab es schon nach der Wende, als die Zahl der in der Braunkohle beschäftigten Menschen mit einem Schlag von rund 70.000 auf 10.000 fiel.

