Di 26.06.2018 | 13:05

Koalitionsausschuss: Die Uhr tickt

Platzt am Dienstagabend das mühsam geschmiedete GroKo-Bündnis zwischen CDU, CSU und SPD? Ein Anzeichen dafür ist das Treffen das Koalitionsausschusses in Berlin - das Gremium wird nur dann einberufen, wenn die Zeichen auf Sturm stehen. In diesem Fall sind es die verhärteten Fronten im Flüchtlingsstreit, bei denen sich vor allem Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer unversöhnlich gegenüber stehen. Warum eine Lösung so weit entfernt zu sein scheint, erklärt Jörg Seisselberg (ARD-Hauptstadtstudio).