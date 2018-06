- Koalitionsausschuss: "Die SPD ist sehr gesprächsbereit"

Während sich CDU und CSU wegen der Flüchtlingspolitik streiten und gar ein Bruch der Union nicht auszuschließen ist, sitzt Koalitionspartner SPD einigermaßen tatenlos am Rand. Im Koalitionsausschuss am Dienstagabend soll nun zu dritt nach einer Lösung der verfahrenen Situation gesucht werden. Matthias Reiche aus dem ARD-Hauptstadtstudio über die Ausgangslage vor dem Gipfel.

Den Gesprächsbedarf hat die SPD angemeldet. Die Genossen hatten offenbar das Gefühl, dass sich der Asylstreit der Koalitionspartner CDU und CSU verselbstständigt. Und vor allem: Das sie dabei wenig zu melden haben. Zuletzt blieb der SPD nicht mehr, als mit eindringlichen Appellen die Union zur Ordnung zu rufen.

Bevor also am Donnerstag die Bundeskanzlerin wieder nach einer europäischen Lösung sucht, treffen sich die Spitzen der Großen Koalition am Dienstagabend. Matthias Reiche, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, sagt: "Die SPD möchte jetzt einfach mal Klarheit haben, wie es nun weitergehen soll in der Flüchtlingspolitik der Union." Rote Linien wolle die SPD nicht ziehen, um die ohnehin schon verfahrenen Gespräche nicht noch mehr zu erschweren, so Reiche. "Die SPD ist sehr gesprächsbereit."