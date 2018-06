dpa-Zetralbild Bild: dpa-Zetralbild

Di 26.06.2018 | 10:05 | Interviews

- Bauarbeiten legen Karower Kreuz für acht Wochen lahm

Es wird mal wieder gebaut in Berlin: Seit Dienstagfrüh werden am Karower Kreuz im Nordosten der Stadt die Brücken saniert. Pendler, die mit der S2 oder der S8 unterwegs sind, müssen erhebliche Behinderungen in Kauf nehmen. Wie die genau aussehen, erklärt Projektleiter Olaf Schroeder von der Deutschen Bahn.

S-Bahn-Pendler zwischen dem Barnim, Oberhavel und Berlin müssen sich ab Dienstagfrüh auf große Behinderungen und längere Fahrtzeiten einstellen. Weil die Bauarbeiten am Karower Kreuz in die nächste Phase gehen, werden die von und nach Bernau fahrende S-Bahn-Linie 2 sowie die nach Birkenwerder fahrende S 8 unterbrochen.



100.000 Pendler müssen befördert werden