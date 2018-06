- Alkohol in Deutschland: "Da leistet die Lobby ganze Arbeit"

Über 1.200 Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland durch den Gebrauch illegaler Drogen verstorben - die meisten davon an Heroin. Doch weitaus mehr fallen sterben an den Folgen des Konsums legaler Substanzen wie Tabak (120.000) und Alkohol (74.000). Kirsten Kappert-Gonther, drogenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von B90/Grüne, fordert deswegen am Weltdrogentag ein Werbeverbot für Alkohol.



Üblicherweise stehen am Weltdrogentag Cannabis, Heroin oder Crystal Meth im Mittelpunkt der Diskussion. Seltener jedoch die Volksdroge Nummer Eins: Alkohol. Eine Flasche Klarer mit 30% Alkohol kostet im Discounter 2,59 Euro. Für 2,59 Euro kann man sich in Deutschland also direkt auf die Intensivstation saufen. In kaum einem Land ist Alkohol auch in hoher Dosis so billig wie in Deutschland.

Kirsten Kappert-Gonther ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Seit der letzten Bundestagswahl sitzt sie für die Grünen im Bundestag und ist drogenpolitische Sprecherin der Fraktion. Sie sieht einen deutlichen Zusammenhang zwischen billigem Alkohol und hohem Konsum: "In Ländern, wo Mindestpreise eingeführt wurden, wie jetzt in Schottland, sieht man sofort erste Effekte. Und auch da, wo insgesamt höhere Steuern erhoben werden, wird weniger getrunken. Also diesen Zusammenhang gibt es und alle Wissenschaftler gehen davon aus, dass da ein ganz enger Zusammenhang ist."

"Natürlich animiert Werbung"



Dann ist es doch eigentlich unbegreiflich, dass die Steuern auf Alkohol nicht erhöht werden. Kappert-Gonther hat eine Erklärung dafür: Wie auch schon in der Debatte um ein Werbeverbot für Tabak geht sie auch beim Thema Alkoholsteuern davon aus, "dass da die Lobby ganze Arbeit leistet." Anders seien manche Regelungen gar nicht zu erklären.

Kappert-Gonther geht es nicht darum, dem Einzelnen seinen Wein zu verbieten, sagt sie: "Es geht um die ganze Rahmensetzung, die man als Gesetzgeber ja machen kann. Dass zum Beispiel nach wie vor Werbung für Alkohol zulässig ist im Stadion, wo überwiegend Kinder und Jugendliche trainieren. Das sind Dinge, wo wir Grüne vorschlagen, darüber mal nachzudenken, was das mit Menschen macht. Und natürlich animiert Werbung."