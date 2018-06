rbb/Bartsch Bild: rbb/Bartsch

Mo 25.06.2018 | 15:45 | Interviews

- Lebenslange Haft im "Schleusenkrug"-Prozess

Der Fall macht in seiner Brutalität, aber auch Tragik immer noch fassungslos: Der Überfall auf eine Frau im Tiergarten im September vergangenen Jahres. Sie hatte sich am Abend von ihren Freundinnen im Biergarten "Schleusenkrug" verabschiedet. Drei Tage später hat ein Spaziergänger ihre Leiche im Gebüsch gefunden. Über ihr gestohlenes Handy kam man auf einen 18-Jährigen Tschetschenen, der bis heute bestreitet, sie getötet zu haben. Im Prozess vor dem Landgericht fiel am Montag das Urteil - RBB-Reporter Sebastian Schöbel berichtet.

Nach Auffassung des Gerichts erwürgte Ilyas A. die 60-Jährige im vergangenen September, um einen Raub zu verschleiern.



Das Gericht folgte mit seinem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Anklage warf dem aus Tschetschenien stammenden 18-Jährigen vor, die arg- und wehrlose Susanne F. heimtückisch getötet zu haben. A. selbst behauptete, die Frau tot aufgefunden und lediglich Wertsachen entwendet zu haben. Der Vorsitzende Richter beschieb A. als "antisozial" sowie "heimat- und beziehungslos". Wegen Raubstraftaten hatte der Angeklagte schon einmal anderthalb Jahre Haft verbüßen müssen.