imago/Agencia EFE Bild: imago/Agencia EFE

Mo 25.06.2018 | 12:25 | Interviews

- Nach dem EU-Treffen: Wie geht es weiter?

Es sind und bleiben schwierige Verhandlungen, die Angela Merlkel in der Flüchtlingsfrage zu führen hat. Deswegen verwundert es nicht, dass sie noch ohne konkrete Ergebnisse aus Brüssel zurück kam. Was realistischerweise noch bis zum regulären EU-Gipfel am Donnerstag zu erreichen ist, erklärte Matthias Reiche (ARD-Hauptstadtstudio) im Gespräch mit Oliver Rehlinger.