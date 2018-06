imago/Stefan Zeitz Bild: imago/Stefan Zeitz

Mo 25.06.2018 | 12:45 | Interviews

- Senat will Elektromobilität stärker fördern

Auch in Berlin drohen Fahrverbote wegen der Belastung durch Stickoxide. Deswegen will der Senat mit einem Förderprogramm die Elektromobilität in der Hauptstadt stärken. Beim Mobilitätsgipfel im Roten Rathaus haben Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über entsprechende Strategien beraten. Was zum Thema "wirtschaftsnahe E-Mobilität" im Einzelnen geplant ist, verrät Jan Menzel (RBB-Redakteur für Landespolitik Berlin).

Senatorin Ramona Pop (Grüne) hatte das geplante Projekt "Wirtschaftsnahe E-Mobilität" am Montag beim sogenannten Mobilitätsgipfel vorgestellt. Ein Taxifahrer oder Handwerker könne 4.000 Euro Umweltbonus vom Bund bekommen, sagte die Wirtschaftssenatorin. Vom Land bekomme er jetzt noch einmal 4.000 Euro dazu, wenn er auf ein Elektro-, Hybrid- oder Brennstoffzellen-Auto umsteige. FDP: "Kaufprämien gehen am Ziel vorbei"

Kritik an den Prämien kommt von der Oppositionspartei FDP. Die haushaltspolitische Sprecherin der Fraktion, Sibylle Meister, teilte schriftlich mit: "Kaufprämien für Elektroautos gehen vollkommen am Ziel vorbei". Wie bereits bei den Hybridtaxis sei das Scheitern programmiert. Steuergelder seien nicht für Konjunkturprogramme einzelner Branchen gedacht.



Meisner setzt auf technologieoffene Förderung alternativer Antriebsfunktionen und die Kraft der Innovationen von den Herstellern. Auch eine Förderung der Ladeinfrastruktut könnte helfen, den Markt für alternative Antriebsfunktionen anzuschieben, so Meisner weiter.

Senat will Prämie ausschreiben