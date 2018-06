rbb/inforadio Bild: rbb/inforadio

Mo 25.06.2018 | 15:25 | Interviews

- Bayram: "Es gab Unregelmäßigkeiten bei der Wahl"

Der alte und neue türkische Präsident Erdogan muss nicht in die Stichwahl: Mit mehr als 52 Prozent der Stimmen hat er die Präsidenschaftswahl mit deutlichem Vorsprung vor seinem Kontrahenten von der Opposition gewonnen. Die Berliner Bundestagsabgeordnete Canan Bayram von den Grünen war als offizielle Wahlbeobachterin in der Türkei. Sie erklärte im Inforadio, auch sie habe Unregelmäßigkeiten beobachtet. Erdogans Wahlsieg sei aber wohl auch auf die Dominanz des Präsidenten in den Medien und durch die Behinderung der Opposition im Vorfeld der Wahlen zurückzuführen.

Bayram war in zwei Wahllokalen als Beobachterin anwesend. So seien in einem Gebäude, in dem etwa 20 Wahllokale sind, die Materialien - also die Stimmzettel - unversiegelt dem Schuldirektor übergeben, der sie dann weiterverteilt habe. "Es wurde selbst von den Wahlvorstehern angemerkt, dass so etwas ungewöhnlich und bisher noch nicht vorgekommen sei." In einer Grundschule mit ca. 15 Wahllokalen habe ein Anwalt aus der Anwaltskammer Istanbul in einem Wahllokal beanstandet, dass die Ergebniszettel blanko bereits unterschrieben gewesen seien.