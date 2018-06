- Flüchtlingsgipfel: Guter Wille ja - Ergebnisse nein

Mit konkreten Ergebnissen konnte Angela Merkel nicht aufwarten nach dem EU-Sondergipfel zur Flüchtlingsfrage in Brüssel. Aber "viel guten Willen" habe sie wahrgenommen. Andrea Lindholz, CSU-Innenpolitikerin, sieht zumindest langsam Bewegung in die Sache kommen und bekräftigt im Inforadio, dass auch die CSU einer großen europäischen Lösung den Vorzug vor einem nationalen Alleingang geben würde.

Bei dem Sonder-Treffen zur Migrationspolitik haben die 16 beteiligten EU-Staaten noch keine kurzfristige europäische Lösung erreicht. Bundeskanzlerin Merkel sagte am Abend, es gebe aber viel guten Willen.

Dies bestätigte auch CSU-Vize Weber im Bayerischen Rundfunk. Er sieht gute Chancen, beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag zu europäischen Ergebnissen zu kommen. Dies sei auch Ziel der CSU, betonte Weber. Er appellierte an die Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, konstruktiv mitzuarbeiten. Migration sei ein sehr emotionales Thema, so Weber. Kontrolle sei notwendig, aber Europa dürfe keine Festung werden.

Merkel will noch in dieser Woche Absprachen treffen über den Umgang mit Flüchtlingen innerhalb Europas. Gelingt ihr das nicht, droht CSU-Chef und Bundesinnenminister Seehofer mit einem asylpolitischen Alleingang.

Dass den die CSU eigentlich auch gerne vermeiden würde, bestätigt am Morgen im Inforadio. Sie sitzt für die CSU im Deutschen Bundestag, leitet den Innenausschuss und sagt: "Einer große europäische Lösung wäre natürlich der absolute Vorzug zu geben." Sie sieht immerhin Bewegung in die Sache kommen, auf die man lange gewartet habe.