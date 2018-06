ZB Bild: ZB

Mo 25.06.2018

- Polizeiakademie bekommt neue Leiterin

Berlin hat seit diesem Jahr eine Polizeipräsidentin und jetzt wird ebenfalls eine Frau die Polizeiakademie in Spandau leiten: Kriminaldirektorin Tanja Knapp, die bisher den Polizeiabschnitt in Friedrichshain-Kreuzberg leitet, zu dem das Kottbuser Tor und der Görlitzer Park gehören. Sie wird in der zentralen Ausbildungsstätte für den Polizeinachwuchs in Berlin gewaltig aufräumen müssen, wie Holger Hansen aus der RBB-Redaktion Landespolitik Berlin berichtet.



Viel Erfahrung in der Polizeiarbeit bringt Tanja Knapp mit: seit drei Jahren ist sie Polizeidirektorin im Abschnitt 53 in Kreuzberg und als Leiterin auch zuständig für Kriminalitäts-Schwerpunkte am Kottbuser Tor oder dem Görlitzer Park. "Das gilt als schwieriger Abschnitt". Vorher war sie in der Zentralstelle für Prävention des LKA - insgesamt ist sie 32 Jahre bei der Polizei. Im Innenausschuss wurde allseits zur Kenntnis genommen, dass da eine erfahrene Polizistin eine schwere Aufgabe übernommen hat. Der externe Sonderermittler Strobl sagte: "Sie ist nicht zu beneiden".