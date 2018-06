POOL Presidency Press Service/AP Bild: POOL Presidency Press Service/AP

Mo 25.06.2018 | 13:25 | Interviews

- Türkeiwahl: "Das Ergebnis ist eigentlich relativ schlecht"

Recep Tayyip Erdogan hat die Wahlen in der Türkei gewonnen. Mit gut 52 Prozent der Stimmen wurde er wieder zum Präsidenten gewählt, und nach der neuen Verfassung ist er jetzt auch Regierungschef. Seine Partei, die AKP, erreichte zusammen mit ihren nationalistischen Verbündeten die absolute Mehrheit im Parlament - aus Sicht Erdogans hätte es kaum besser laufen können, in Umfragen hatte das Regierungslager noch deutlich schlechter ausgesehen. Christian Buttkereit ist ARD-Korrespondent in Istanbul - für ihn ist das Wahlergebnis allerdings nicht so hoch wie es hätte ausfallen können.

In eine Stichwahl muss Erdogan nicht mit seinen 52% - die Oppositionsparteien waren mit ihren Ergebnissen zu schwach. Verzerrt ist das Ergebnis dennoch, weil die Bedingungen für die unterschiedlichen Parteien und Kandidaten ungleich schlechter waren als für Erdogan und weil nach wie vor der Ausnahmezustand gilt. "Vor diesem Licht betrachtet muss man diese 52% als relativ schlechtes Ergebnis für Erdogan sehen. Er hat fast alle Medien in der Hand. So hat das staatliche Fernsehen TRT ihm zehnmal so viel Sendezeit gewidmet wie den Oppositionskandidaten. Bei den Privatsendern sieht es nicht viel anders aus, weil die überwiegend in den Händen von Erdogan-treuen Unternehmern sind. Er hatte letztendlich alle Ressourcen, während die Opposition erstens von dem Wahltermin überrumpelt wurde und zum anderen logistisch nicht über die Mittel und das Geld verfügt." So seien in der Endphase des Wahlkampfes jeden Tag neue Wahlwerbespots der AKP im Fernsehen gezeigt. Dazu hätten die anderen gar nicht die Mittel gehabt.