Bild: dpa/Michael Kappeler

Sa 23.06.2018 | 07:44 | Interviews

- Asyl-Streit: Italien probt den Aufstand

Am Sonntag versammeln sich die Spitzen von immerhin 10 EU-Staaten in Brüssel. Auf der Tagesordnung steht die Asylpolitik. Im Vorfeld sind erhebliche Missklänge zu hören: In der deutschen Innenpolitik zwischen CSU und Kanzlerin. Aber auch der Österreicher Kurz sowie die Visegrad-Staaten Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen machen Front gegen Angela Merkel. Und auch Italien: Regierungschef Conte reist zwar an - aber mit erheblichen Bauchschmerzen. Fragen dazu an unseren Italien-Korrespondenten Tassilo Forchheimer.