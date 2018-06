Bild: dpa/Paul Zinken

Sa 23.06.2018 | 07:24 | Interviews

- Arabische Clan-Kriminalität: Schläft die Politik?

Nach der Messerstecherei am Adenauerplatz in Berlin geraten sie wieder in den Fokus der Berichterstattung: arabische Großclans, die seit vielen Jahren organisierter Kriminalität nachgehen und Konflikte untereinander austragen - und dabei komplett am Staat vorbeiagieren, wie am Freitag im Inforadio der Clan-Kenner Ralph Ghadban beklagt hat. Aus ideologischen Gründen handele der rot-rot-grüne Berliner "Multi-Kulti-"Senat zu harmlos, kritisierte er. Wie sieht das Benedikt Lux, Innenpolitik-Experte der Grünen?