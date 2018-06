- Er weiß, wie`s geht: Marco Bode

Erinnern Sie sich noch? Bei der WM 2002 stand der spätere Vize-Weltmeister Deutschland vor einer ganz ähnlichen Situation wie jetzt: Nur mit einem Sieg im Gruppenspiel gegen Kamerun konnte ein Aus schon nach der Gruppenphase abgewendet werden. Der damalige Bremer Marco Bode ebnete mit seinem 1:0 den Weg ins Achtelfinale, später vollendete Miroslav Klose zum 2:0. "Dieser Sieg war der Kick-Off ins Turnier", erzählt Bode im Inforadio. Löws Truppe rät er: "Ohne guten Teamgeist geht`s nicht." Er glaubt an ein "2 oder 3:0" für Deutschland.



Bei der WM 2002 drohte Deutschland in der Gruppenphase das Aus. Doch im dritten Gruppenspiel, gegen Kamerun, wurde Marco Bode Bode nach der Halbzeitpause (0:0) eingewechselt und erzielte in der 50. Minute das 1:0 für Deutschland. Das Spiel endete 2:0 und Deutschland zog ins Achtelfinale ein. Bode war von 1989 bis 2002 für Werder Bremen in 379 Spielen aktiv und erzielte 101 Treffer. Damit war er bis zum 16. April 2016 Rekordtorschütze der Bremer. Bode war einer der fairsten deutschen Profifußballspieler. In 535 Spielen für Werder und Deutschland ist Bode nie vom Platz gestellt worden oder war auf Grund von gesammelten gelben Karten für ein Spiel gesperrt. Insgesamt erhielt er in seinen 13 Profijahren nur 15 gelbe Karten. Mit Bremen wurde der vielseitig einsetzbare Linksfuß 1993 Deutscher Meister, 1995 Deutscher Vizemeister, in den Jahren 1991, 1994 und 1999 DFB-Pokalsieger und gewann 1992 den Europapokal der Pokalsieger. Von 1995 bis 2002 absolvierte Bode 40 Länderspiele und schoss dabei neun Tore. 1996 wurde er in England Europameister, 2002 dann Vizeweltmeister in Japan und Südkorea. Sein letztes Länderspiel war das WM-Endspiel 2002, das Deutschland mit 0:2 gegen Brasilien verlor. Seit 2014 ist Marco Bode Aufsichtsratschef seines Stammvereins Werder Bremen.

Im Halbfinale der WM in Schweden 1958, fast auf den Tag genau 60 Jahre vor dem Aufeinandertreffen am Samstag in Sotschi, gab es ein 1:3. Damals flog Verteidiger Erich Juskowiak nach einem Revanchefoul vom Platz, Fritz Walter hielt nach einem Foul nur noch humpelnd durch. Nach dem Abpfiff in der aufgeheizten Atmosphäre von Göteborg war der Weltmeister entthront.



WM 1934 - Das erste Pflichtspiel: Bei der WM in Italien treffen Deutschland und Schweden erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Für die DFB-Auswahl trifft Karl Hohmann beim 2:1 in Mailand doppelt.



WM-Quali 1937 - Der höchste Sieg: Im November 1937 gelingt der bislang höchste Sieg gegen Schweden. Beim 5:0 in Hamburg treffen der spätere Bundestrainer Helmut Schön und Otto Siffling doppelt.



WM 1958 - Die einzige Niederlage: Schweden schafft bei der Heim-WM den Einzug ins Finale durch ein 3:1 gegen Deutschland im Halbfinale. Es ist die bislang einzige Niederlage in einem Pflichtspiel.



WM-Quali 1965 - Beckenbauers Debüt: Uwe Seeler erzielte beim 2:1 in Solna den Siegtreffer, nur deswegen qualifizierte sich Deutschland für die WM 1966 in England. Franz Beckenbauer gab sein Debüt.



WM 1974 - Auf dem Weg zum Titel: Beim 4:2 in Düsseldorf zeigt die DFB-Elf die beste Turnierleistung auf dem Weg zum zweiten WM-Titel. Es treffen Overath, Bonhof, Grabowski und Hoeneß per Elfmeter.



EM 1992 - Das einzige EM-Duell: Bei Europameisterschaften gab es das Duell mit Schweden nur ein Mal. 1992 gewann Deutschland im Halbfinale 3:2. Karl-Heinz Riedle trifft doppelt, Thomas Häßler zur Führung.



WM 2006 - Der Sieg zur positiven Bilanz: Im Achtelfinale der Heim-WM 2006 trifft Podolski für Deutschland doppelt zum 2:0. Durch den Sieg ist die Bilanz gegen Schweden erstmals seit 95 Jahren wieder positiv.



WM-Quali 2012 - Das Comeback: 4:4 nach 4:0 - das Spiel in Berlin vergisst niemand. Schweden ist nach Toren von zweimal Klose, Mertesacker und Özil quasi erledigt und gleicht trotzdem noch aus.



WM-Quali 2013 - Nächstes Torfestival: Auch im Rückspiel gibt es acht Treffer, diesmal aber mit einem 5:3-Sieg für Deutschland im bislang letzten Duell mit Schweden. Nach 0:2 trifft Schürrle dreimal.