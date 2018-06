dpa/Paul Zinken Bild: dpa/Paul Zinken

Fr 22.06.2018 | 15:25 | Interviews

- Clan-Experte Ghadban: "Der Staat lässt sich aushebeln"

Arabische Clans in Berlin verlagern ihre Aktivitäten immer mehr vom Bezirk Neukölln in die City West - erst am Donnerstag ist es zu einer Messerstecherei in Charlottenburg gekommen. Der Islam-Experte Ralph Ghadban arbeitet an einem Buch über arabische Clans in Berlin und erhebt schwere Vorwürfe: "Der Staat erfasst aus ideologischen Gründen die Problematik nicht richtig, nämlich Clans als solche zu verfolgen und zu registrieren. In Berlin ist es verboten, bei Straftaten die Ethnie zu erwähnen. In Niedersachsen hat man diese Hemmungen aufgehoben." Diesem Beispiel werde die Berliner "Multi-Kulti-Regierung" wohl kaum folgen, befürchtet er.