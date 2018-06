- Städtetag fordert Verkehrswende

Das Berliner Mobilitätskonzept und die damit geplante Verkehrswende gehen manchen zu weit. Das Auto werde verteufelt, das Rad zu sehr bevorteilt, sagen Kritiker. Der Deutsche Städtetag sieht dagegen richtige Signale. Vorfahrt vor dem individuellen Auto müssten Car-Sharing, mehr Radwege und ein starker ÖPNV haben, heißt es in einem Positionspapier, an dem Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, mitgeschrieben hat. “In vielen Städten droht uns der Verkehr zu ersticken“, warnt er im Inforadio. Konkret würden für Infrastrukturmaßnahmen 20 Milliarden Euro mehr gebraucht als bislang von der Großen Koalition vorgesehen.

Der Sound der Stadt - den Bürgermeistern, die im Deutschen Städtetag organisiert sind, gefällt er nicht: So wie bisher gehe es definitiv nicht weiter, sagt Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy im Inforadio. "Die Städte ersticken teilweise im Verkehr. Wir müssen hinkommen zu einer Verkehrswende, zu einer grundlegenden Umorientierung im Verkehr der Städte."

Nötig seien massive Investitionen, konkret zwei Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr von Bund und Ländern, 20 Milliarden in den kommenden zehn Jahren. Das Geld soll vor allem in den Nahverkehr fließen. Es gehe nicht darum, groß neue Linien zu schaffen, sondern darum, sie wieder zu ertüchtigen, betont Städtetagspräsident Markus Lewe (CDU). Die Nahverkehrsnetze, vor allem die Schienennetze, seien wirklich am Rande der Belastbarkeit. Jede kleine Störung führe dazu, dass es zu massiven Verspätungen komme. "Und dann sind die Leute gefrustet und steigen doch wieder um aufs Auto."

Wichtig sei außerdem eine andere Verkehrsplanung: Viele Straßen seien in den 1960er-Jahren so gebaut wurden, um große Mengen an Autoverkehr dort abzuwickeln. Heute seien immer mehr Fahrradfahrer unterwegs. "Da muss der Raum natürlich auch anders aufgeteilt werden, auch zugunsten von Fahrradfahrern."



Mit Material von Alex Krämer/ARD-Hauptstadtstudio