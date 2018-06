- Familienclans: CDU fordert Ermittlungsgruppe

Die Berliner CDU fordert eine spezielle Ermittlungsgruppe, die sich nur um die arabischen Clans in der Stadt kümmert. Mehr Polizeistreifen in den betroffenen Gebieten würden nur oberflächlich helfen, sagte der CDU-Politiker und Vorsitzende des Innenausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus, Trapp, im Inforadio. Nötig sei eine gemeinsame Ermittlungsgruppe zwischen der örtlichen Polizei und dem Landeskriminalamt.

So könne auch hintergründig ermittelt werden, sagte Trapp. Hier seien besonders Finanzermittlungen wichtig. Nach rbb-Recherchen haben sich die kriminellen Aktivitäten der arabischen Clans in Berlin in den letzten Jahren zunehmend von Neukölln nach Charlottenburg verlagert.

Rund um den Adenauerplatz gibt es nach rbb-Recherchen mehrere Restaurants und Cafés, die in der Hand arabischer Großfamilien sind. Dazu Olaf Sundermeyer (rbb-Redaktion Investigatives und Hintergrund):

"Stadtweit gibt es einen Konflikt, bei dem es immer wieder zu Gewalttaten kommt. (...) Die Hintergründe können finanzieller Natur, kriminelle oder familiäre Streitigkeiten sein."

Zu beobachten ist deutlich, dass sich die Szene von Neukölln in Richtung westlicher Berliner City verschoben hat. Mit Racheakten in Folge der gestrigen Messerstecherei ist zu rechnen: "Diese Clans funktionieren ja außerhalb unseres Regelverständnisses und außerhalb des Rechtsstaates. Wenn man glaubt, wegen einer Bluttat einen Anspruch zu haben, dann wird das konsequent umgesetzt - unabhängig davon, was die Polizei und was die Staatsanwaltschaft machen."