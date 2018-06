rbb Bild: rbb

Fr 22.06.2018 | 07:25 | Interviews

- Arabische Clans verlagern Aktivitäten nach Charlottenburg

Großeinsatz in Berlin-Charlottenburg am Donnerstag: Bei einem Streit zwischen Angehörigen zweier verfeindeter arabischer Clans sind zwei Männer schwer verletzt worden; fünf weitere wurden festgenommen. Die Auseinandersetzung hat einen Hintergrund: immer wieder kommt es in Berlin zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen rivalisierenden Gruppen. Mehr dazu im Gespräch mit rbb-Redakteur Olaf Sundermeyer.

Rund um den Adenauerplatz gibt es nach Sundermeyers Angaben mehrere Restaurants und Cafés, die in der Hand arabischer Großfamilien sein. "Stadtweit gibt es einen Konflikt, bei dem es immer wieder zu Gewalttaten kommt. (...) Die Hintergründe können finanzieller Natur, kriminelle oder familiäre Streitigkeiten sein." Zu beobachten ist deutlich, dass sich die Szene von Neukölln in Richtung westlicher Berliner City verschoben hat. Mit Racheakten in Folge der gestrigen Messerstecherei ist zu rechnen: "Diese Clans funktionieren ja außerhalb unseres Regelverständnisses und außerhalb des Rechtsstaates. Wenn man glaubt, wegen einer Bluttat einen Anspruch zu haben, dann wird das konsequent umgesetzt - unabhängig davon, was die Polizei und was die Staatsanwaltschaft machen."



Familienoberhäupter machen Schlichtungsangebote

Während die deutschen Behörden meist nur zusehen können, werden solche Streitigkeiten meist intern "geregelt": Jeder Clan hat seine Familienautoritäten, die dafür zuständig sind, Schlichtungsangebote zu machen. "Das geht dann meist über Geldzahlungen - man trifft sich und sagt: okay, Familie A gibt an Familie B die Summe X und die Sache ist aus der Welt. Solche Gespräche dürften jetzt bereits laufen. Aber davon dürften weder Polizei noch Staatsanwaltschaft erfahren, und wir als Medienvertreter natürlich auch nicht."