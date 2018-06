- WM-Fan Lohmeyer: "Da ist noch was drin!"

Schafft “Die Mannschaft“ am Samstag gegen Schweden die Wende zum Guten? Oder heißt es doch Kofferpacken? Schauspieler Peter Lohmeyer (“Das Wunder von Bern“) ist großer WM-Fan und glaubt weiter an die Löw-Truppe: “Da ist noch was drin!“, sagt er im Inforadio. Allerdings würde er auf Spieler setzen, die im vergangenen Jahr in Sotschi den Confed-Cup gewonnen haben. “Ich würde Leon Goretzka auflaufen lassen. Dem Mesut tut das mal gut auf der Bank.“

Im Halbfinale der WM in Schweden 1958, fast auf den Tag genau 60 Jahre vor dem Aufeinandertreffen am Samstag in Sotschi, gab es ein 1:3. Damals flog Verteidiger Erich Juskowiak nach einem Revanchefoul vom Platz, Fritz Walter hielt nach einem Foul nur noch humpelnd durch. Nach dem Abpfiff in der aufgeheizten Atmosphäre von Göteborg war der Weltmeister entthront.



WM 1934 - Das erste Pflichtspiel: Bei der WM in Italien treffen Deutschland und Schweden erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Für die DFB-Auswahl trifft Karl Hohmann beim 2:1 in Mailand doppelt.



WM-Quali 1937 - Der höchste Sieg: Im November 1937 gelingt der bislang höchste Sieg gegen Schweden. Beim 5:0 in Hamburg treffen der spätere Bundestrainer Helmut Schön und Otto Siffling doppelt.



WM 1958 - Die einzige Niederlage: Schweden schafft bei der Heim-WM den Einzug ins Finale durch ein 3:1 gegen Deutschland im Halbfinale. Es ist die bislang einzige Niederlage in einem Pflichtspiel.



WM-Quali 1965 - Beckenbauers Debüt: Uwe Seeler erzielte beim 2:1 in Solna den Siegtreffer, nur deswegen qualifizierte sich Deutschland für die WM 1966 in England. Franz Beckenbauer gab sein Debüt.



WM 1974 - Auf dem Weg zum Titel: Beim 4:2 in Düsseldorf zeigt die DFB-Elf die beste Turnierleistung auf dem Weg zum zweiten WM-Titel. Es treffen Overath, Bonhof, Grabowski und Hoeneß per Elfmeter.



EM 1992 - Das einzige EM-Duell: Bei Europameisterschaften gab es das Duell mit Schweden nur ein Mal. 1992 gewann Deutschland im Halbfinale 3:2. Karl-Heinz Riedle trifft doppelt, Thomas Häßler zur Führung.



WM 2006 - Der Sieg zur positiven Bilanz: Im Achtelfinale der Heim-WM 2006 trifft Podolski für Deutschland doppelt zum 2:0. Durch den Sieg ist die Bilanz gegen Schweden erstmals seit 95 Jahren wieder positiv.



WM-Quali 2012 - Das Comeback: 4:4 nach 4:0 - das Spiel in Berlin vergisst niemand. Schweden ist nach Toren von zweimal Klose, Mertesacker und Özil quasi erledigt und gleicht trotzdem noch aus.



WM-Quali 2013 - Nächstes Torfestival: Auch im Rückspiel gibt es acht Treffer, diesmal aber mit einem 5:3-Sieg für Deutschland im bislang letzten Duell mit Schweden. Nach 0:2 trifft Schürrle dreimal.