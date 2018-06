- Wie (un)gebildet sind wir Deutschen?

Alle zwei Jahre untersuchen Experten, wie es um die Bildung von uns Deutschen steht: Wer erreicht welchen Abschluss, welche beruflichen Chancen eröffnen sich damit, und wieviel Geld lässt sich damit verdienen? Vor zwei Jahren stellten die Forscher fest: Immer mehr Menschen in Deutschland haben einen guten Bildungsgrad. Im neuen Bericht heißt es nun: Auf dem Land drohen Bildungsangebote wegzubrechen, auch bei der Chancengerechtigkeit hapert es weiter. Prof. Kai Maaz, Sprecher der wissenschaftlichen Autorengruppe, benannte im Inforadio die nach wie vor bestehenden Hauptprobleme.



Hinderlich wirke sich die unterschiedliche Entwicklung der Regionen mit strukturstarken und -schwachen Gebieten und entsprechend verschiedenen Bildungsangeboten aus. Besonders in den ostdeutschen Flüchenländern und kreisfreien Städten. "Dort stellen wir einen substanziellen Rückgang an Bildungsangeboten fest, besonders an den Grund- und den beruflichen Schulen.