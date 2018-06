Bild: dpa/Presidential Press Service

Fr 22.06.2018 | 07:45 | Interviews

- Ist Erdogan schlagbar?

Wenn am Sonntag die Menschen in der Türkei zur Wahlurne gehen, dürfte am Ende Präsident Erdogan seine Macht nicht nur zementiert, sondern sogar noch deutlich ausgebaut haben: Mit großer Skepsis schauen westliche Staaten auf die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Doch ist die Opposition, sind die Erdogan-Gegner tatsächlich ohne jede Chance? Das fragen wir Günter Seufert, Türkei-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Noch hat Recep Tayyip Erdogan jede Wahl gewonnen, doch bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag könnte es eng für den 64-Jährigen werden, der wie kein anderer Politiker der letzten Jahrzehnte die Türkei geprägt hat. In den 15 Jahren an der Macht hat er dem Land einen beispiellosen Entwicklungsschub beschert, aber auch die Gesellschaft tief gespalten. Während seine Anhänger ihn wie einen Heiligen verehren, gilt er seinen Gegnern als Diktator. Am Sonntag wird die Zukunft des Patriarchen entschieden.



Seitdem Erdogan vor den Wahlen 2002 die islamisch-konservative Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) gegründet hat, hat der Junge aus dem Istanbuler Arbeiterviertel Kasimpasa fünf Parlamentswahlen, drei Kommunalwahlen, eine Präsidentschaftswahl und zwei Referenden gewonnen - zuletzt den Volksentscheid über das umstrittene Präsidialsystem im April 2017. Allerdings fiel diese Abstimmung sehr knapp aus und war auch nicht frei von Unregelmäßigkeiten.

Opposition ungewohnt geeint