Fr 22.06.2018 | 09:05 | Interviews

- Sotschi: Ein Leben als Sommerurlaub

Fußball-WM in Russland: Während die ganze Welt auf das schaut, was in den Stadien passiert sind, sind drei rbb-Reporter fernab der Fußball-Pfade in Russland unterwegs. Ihre Mission: rausfinden, was die Russen beschäftigt. Und zwar in den Städten, in denen die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde spielt. Und wie geht das am besten? Wenn man bei Russen wohnt. Raphael Jung meldet sich aus dem warmen Sotschi.



In Sotchi hat Jung den Unternehmer Dimitri getroffen - einen ziemlich bunten Hund: etwa 50. Er sieht aus wie ein etwas in die Jahre gekommener Surfer, mit blonden Haaren, Kettchen um den Hals und schlumpfblauem Polohemd. Dimitri residiert in einer todschicken Eigentumswohnung mit Traumblick über die Dächer der Stadt. Warum er an einem Wochentag um die Mittagszeit nicht arbeiten muss, erklärt er damit, dass er stolzer Besitzer einer Radiostation im Norden Russlands ist und an der Werbung verdient. Das erfordert maximal zwei Stunden Arbeit am Tag via Internet und einen Monat pro Jahr persönliche Anwesenheit vor Ort, wenn seine beiden Mitarbeiter Urlaub machen.



Reisen und am Strand liegen - kein schlechtes Leben

Arbeiten im Sinne von täglich acht Stunden im Büro hocken muss Dimitri also nicht mehr. Die Hälfte des Jahres verbringt er mit Reisen durch alle möglichen Länder der Welt. Ansonsten lässt er es sich gut gehen, und zwar am Strand von Sotchi - wenn möglich natürlich "in Gesellschaft schöner Frauen". So eine Glücksritter-Story ist typisch für das Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion in den 90er Jahren. Eigentlich hat Dimitri Flugzeugtechnik studiert, aber gerade als er fertig war, musste er sich wegen des Umbruchs beruflich neu orientieren, weil er am Weltraumbahnhof Baikonur keine Arbeit fand. Er probierte alles mögliche - vom Eisverkäufer über Waschmaschinenhändler bis hin zum Handel mit Zierkaninchen - bis ihm vor elf Jahren DIE Geschäftsidee kam, mit der er bis heute Geld verdient: die Gründung der ersten privaten Radiostation in der Region.