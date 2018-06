100 Tage im Amt und schon in der Krise: Der Asyl-Streit hat das Potential, die gesamte Regierung ins Wanken zu bringen. Gregor Gysi (Die Linke) gibt da eher Kanzlerin Merkel recht: Sie könne ja EU-Recht nicht einfach verletzen. Die Linke stehe aber trotzdem für eine ganz andere Flüchtlingspolitik. Auch ansonsten stellt er der GroKo kein gutes Zeugnis aus: "Es wird vergessen: Wenn es nicht ausreichend Kita-Plätze gibt, wenn es nicht ausreichend Pflege-Plätze gibt, dann müssen Fachkräfte immer zu Hause bleiben." Außerdem wundert er sich, dass die gleiche Beteiligung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern an den Krankenkassenbeiträgen erst von der Großen Koalition abgeschafft wurde und jetzt wieder eingeführt wird. Seine Schulnote für die Bundesregierung: 5.



Krankenversicherung: Ab 1. Januar 2019 sollen auch die jetzt von den Mitgliedern allein zu zahlenden Zusatzbeiträge zur Hälfte von den Arbeitgebern getragen werden. Arbeitnehmer und Rentner sollen dadurch 6,9 Milliarden Euro jährlich sparen. Die Beiträge sollen sich um bis zu 38 Euro monatlich reduzieren.

Pflegeversicherung: Höhere Beitrage soll es dagegen für die Pflege geben. Zum 1. Januar 2019 gebe es einen zusätzlichen Bedarf von 0,3 Prozentpunkten, sagt Gesundheitsminister Spahn.

Arbeitslosenversicherung: Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll zum 1. Januar um 0,3 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent gesenkt werden. Bei einem Durchschnittseinkommen von 3200 Euro können also 9,60 Euro gespart werden.

Familien sollen ab dem kommenden Jahr um rund 9,8 Milliarden Euro entlastet werden. Zu dem Paket von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gehört eine Kindergelderhöhung um 10 Euro im Monat ab Juli 2019, ein höherer Grundfreibetrag, ein höherer Kinderfreibetrag und eine Entlastung mittlerer und unterer Einkommen bei der sogenannten kalten Progression. Die Reform soll vor allem auf Haushalte mit geringen oder mittleren Einkommen abzielen. Eine Familie mit zwei Verdienern und einem Bruttojahresgehalt von 60.000 Euro würde im kommenden Jahr um 9,36 Prozent entlastet, das wären 251 Euro.

Einkommensteuer: Insgesamt soll die "kalte Progression" um 2,2 Milliarden Euro im kommenden Jahr und 2020 um 2,1 Milliarden Euro abgebaut werden - diese Summen sind in der Gesamtentlastung von knapp zehn Milliarden Euro ab 2019 eingerechnet. Das Problem der "kalten Progression" entsteht, wenn Lohnerhöhungen nur die Inflation ausgleichen und durch den Steuer-Tarifverlauf mehr Steuern gezahlt werden müssen.

Mütterrente: Mütter, die vor 1992 drei oder mehr Kinder zur Welt gebracht haben, sollen künftig auch das dritte Jahr Erziehungszeit in der Rente angerechnet bekommen. Das Plus in der Tasche einer solchen Rentnerin hätte 2017 im Westen 31 Euro und im Osten knapp 30 Euro betragen.

Grundrente: Menschen, die Jahrzehnte gearbeitet, Kinder erzogen, Angehörige gepflegt haben, sollen nach 35 Beitragsjahren 10 Prozent mehr als die Grundsicherung bekommen. Es könnte für sie also - von Region zu Region unterschiedlich - rund 84

Euro mehr geben.

Baukindergeld: Familien sollen über einen Zeitraum von 10 Jahren 1200 Euro je Kind und pro Jahr erhalten. Dies soll bis zu einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von 75.000 Euro plus 15.000 Euro Freibetrag je Kind gewährt werden. Die neue Förderung soll jährlich

mehr als 200.000 Familien zugute kommen. In der Koalition gibt es aber noch Streit um den tatsächlichen Umfang.