- "Es muss einfach Ordnung geschaffen werden"

Bundeskanzlerin Merkel reist am Sonntag zu einem Sondergipfel von mehreren EU-Staaten nach Brüssel. Ziel des Treffens sei die Suche nach europäischen Lösungen bei den Themen Migration und Asyl, teilte EU-Kommissionspräsident Juncker mit. Für Heinz Becker, österreichischer Europaabgeordneter für die ÖVP, ist die Schlüsselfrage: Flüchtling oder nicht Flüchtling? Er meint, eine Einigung laufe darauf hinaus, bereits vor der Einreise die Asylberechtigung in Aufnahme-Centern außerhalb der EU zu klären.

Zu dem Treffen am Wochenende kommen dem Vernehmen nach Österreich, Italien, Frankreich, Griechenland, Bulgarien und Spanien. Auch die Niederlande kündigten eine Teilnahme an. Juncker sprach auch von Belgien.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) steht innenpolitisch unter großem Druck. Die CSU von Innenminister Horst Seehofer hatte ihr zwei Wochen eingeräumt, um spätestens beim EU-Gipfel am 28. und 29. Juni bilaterale Vereinbarungen zu treffen, nach denen Flüchtlinge an der Grenze zurückgewiesen werden können, wenn sie bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden. Italiens Innenminister Matteo Salvini machte am Mittwoch deutlich, dass seine Regierung keine Asylbewerber von Deutschland zurücknehmen will.