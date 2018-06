imago/Jürgen Ritter Bild: imago/Jürgen Ritter

- Gefühl vs. Fakten

Der rbb hat die Brandenburger gefragt: Wie abgehängt ist die Region, in der Sie leben? Ergebnis: Das Lebensgefühl der Brandenburger unterscheidet sich regional deutlich. Während im Berliner Speckgürtel nur fünf Prozent der Bewohner die eigene Region benachteiligt sehen, fühlt sich in den anderen Teilen Brandenburgs jeder Dritte abgehängt (32 Prozent). Sabine Dahl spricht mit Everhard Holtmann, Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung Halle e.V., über das Gefälle von Gefühlen und Fakten.



Im Durchschnitt hat ein Viertel der Brandenburger das Empfinden, gegenüber anderen Teilen des Landes benachteiligt zu sein (24 Prozent). Vor allem AfD-Anhänger meinen, ihre Region sei abgehängt (35 Prozent), während Unterstützer der Grünen dieses Empfinden am wenigsten teilen (9 Prozent).

Ärztliche Versorgung wichtiges Kriterium