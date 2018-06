imago Inga Kjer/photothek.net Bild: imago Inga Kjer/photothek.net

Do 21.06.2018 | 07:05 | Interviews

- "Wir sind praktisch der Torwart"

Datenskandale, Wahlbeeinflussung und Hacker-Angriffe - wie ist es um die Cybersicherheit in Deutschland bestellt? Darüber diskutieren ab Donnerstag auf der Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit führende Vertreter aus Sicherheitsbehörden, Politik und Wirtschaft. Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), sieht die größte Herausforderung in einer Abwehr eines Cyber-Angriffs auf die Stromnetze. Sie seien ein perfektes Ziel, um Unruhe herbei zu führen. Deutschland sei dabei aber relativ gut aufgestellt.