- USA halten Menschenrechtsrat für israelfeindlich

Die USA ziehen sich aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zurück. Sie nennen dieses Gremium israelfeindlich und einen schlechten Verteidiger der Menschenrechte: In diesem Jahr gab es bereits fünf Resolutionen gegen Israel - mehr Verurteilungen als Syrien, Iran und Nordkorea in diesem Jahr zusammen bekommen haben. Tyson Barker, stellvertretender Direktor des Aspen Instituts, sieht den Grund für den Ausstieg aber auch in einer engen familiären Verbindung der Familie Trump zu Israel.

Mit scharfen Worten hat die Regierung von Präsident Donald Trump den Rückzug der USA aus dem UN-Menschenrechtsrat verkündet. Außenminister Mike Pompeo und die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley warfen dem Gremium Verlogenheit und eine israelfeindliche Haltung vor. Der Rat sei ein "schlechter Verteidiger" der Menschenrechte, sagte Pompeo. Der aus 47 Mitgliedstaaten bestehende Menschenrechtsrat verabschiedet regelmäßig Resolutionen, in denen das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser verurteilt wird.

Guterres bedauert Rückzug

UN-Generalsekretär Antonio Guterres bedauerte den Austritt der USA. "Der Generalsekretär hätte es sehr vorgezogen, wenn die USA im Menschenrechtsrat geblieben wären", teilte Guterres' Sprecher Stephane Dujarric am Dienstag in New York mit. "Die Menschenrechtsstruktur der UN spielt eine wichtige Rolle beim Voranbringen und beim Schutz der Menschenrechte weltweit."

