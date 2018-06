- "Ende der Diplomatie von Seiten der Amerikaner"

Israel hat den Rückzug der USA aus dem UN-Menschenrechtsrat begrüßt. Ministerpräsident Netanjahu sprach von einer "mutigen Entscheidung gegen die Heuchelei und die Lügen des sogenannten UN-Menschenrechtsrats". Für Wenzel Michalski, Direktor von Human Rights Watch Deutschland, ist der Schritt nicht überraschend: Es sei eine logische Konsequenz der Trump-Regierung. Er sieht einen allgemeinen Rückzug der USA von der Diplomatie sowie von einer menschenrechtsgeleiteten und multilateralen Außenpolitik.

Mit scharfen Worten hat die Regierung von Präsident Donald Trump den Rückzug der USA aus dem UN-Menschenrechtsrat verkündet. Außenminister Mike Pompeo und die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley warfen dem Gremium Verlogenheit und eine israelfeindliche Haltung vor. Der Rat sei ein "schlechter Verteidiger" der Menschenrechte, sagte Pompeo. Der aus 47 Mitgliedstaaten bestehende Menschenrechtsrat verabschiedet regelmäßig Resolutionen, in denen das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser verurteilt wird.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres bedauerte den Austritt der USA. "Der Generalsekretär hätte es sehr vorgezogen, wenn die USA im Menschenrechtsrat geblieben wären", teilte Guterres' Sprecher Stephane Dujarric am Dienstag in New York mit. "Die Menschenrechtsstruktur der UN spielt eine wichtige Rolle beim Voranbringen und beim Schutz der Menschenrechte weltweit."