- Experte: "Chatrian wäre eine gute Wahl"

Die Nachfolge von Berlinale-Chef Kosslick ist offenbar geklärt. Der bisherige Leiter des Filmfests von Locarno, Chatrian, soll den Posten übernehmen. Das schreiben mehrere Zeitungen. Kulturstaatsministerin Grütters will ihn übermorgen offiziell vorstellen. Ihr Sprecher hat sich bislang nicht dazu geäußert. Kosslicks Vertrag endet im Mai kommenden Jahres. Für RBB-Filmkritiker Peter Claus wird Chatrian "mit hoher Wahrscheinlichkeit" neuer Chef der Berlinale. Im Inforadio erläuterte Claus, warum er die Entscheidung begrüßen würde - wenn sie denn stimmt.



Chatrian ist 46 Jahre alt, lebt im Aosta-Tal am Fuße des Mont Blanc, Familienvater mit Frau und drei Kindern. Als Festivalchef von Locarno hat er sich den Ruf erworben, ein "Kino-Nerd" zu sein, der 1.000 Filme guckt, um davon 20 für den Wettbewerb auszuwählen.

Das Blitzlichtgewitter auf dem Roten Teppich ist eher nicht seine Sache, dafür legt er umso größeren Wert auf die Qualität des Programms: Bei der abendlichen Open-Air-Vorführung in Locarno vor Tausenden Zuschauern werden keine Filme gezeigt, die sowieso in allen Kinos laufen.

Offiziell soll die Nachfolge am Freitag vom Aufsichtsrat verkündet werden. Mit Spannung wird dabei erwartet, ob es zu der von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) angekündigten Doppelspitze kommt. Gerüchteweise kursiert auch schon der Name einer Frau aus der Region, die allerdings sämtlich unbestätigt sind. Hoch gehandelt wird der Name von Kirsten Niehuus, Chefin des Medienboards Berlin-Brandenburg. Dazu Peter Claus: "Mein Kopf sagt: Sehr gut vorstellbar, mein Bauch sagt: Ich rechne nicht damit. Da bleibt wie bei einem guten Film im Kino die Spannung bis zur letzten Sekunde erhalten."