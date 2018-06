Bild: Screenshot giphy.com

Mi 20.06.2018 | 09:05 | Interviews

- Geplante Uploadfilter: Angriff auf die Meinungsfreiheit?

Am Mittwoch stimmt der Rechtsausschuss des EU-Parlaments über die umstrittene EU-Urheberrechtsreform ab. Im Internet laufen Kritiker seit Tagen Sturm gegen das Vorhaben - denn zukünftig könnte beispielsweise der Upload von Bildern und GIFs verhindert werden. Gegen die besonders umstrittenen Uploadfilter hat Nadja Hirsch, Vorsitzende der FDP im Europaparlament, zusammen mit Abgeordneten von SPD, Linken und Grünen eine Erklärung veröffentlicht. Wir fragen sie: Was genau kritisiert sie an der EU-Reform?