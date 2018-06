Flüchtlingspolitik: Was tut die Bundesregierung in Afrika?

Im vergangenen Jahr hat es weltweit so viele Flüchtlinge gegeben wie noch nie. Das geht aus dem neuen Jahresbericht des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hervor. Demnach waren Ende 2017 mehr als 68 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, viele davon kommen aus Afrika. Wie sieht die Entwicklungspolitik der Bundesregierung dort aus? Das fragen wir den Afrika-Beauftragten Günter Nooke (CDU).



Mit dem Weltflüchtlingstag am 20. Juni will die UNO auf die Not der vor Krieg und Bürgerkrieg flüchtenden Menschen aufmerksam machen. Und davon gibt es so viele, wie noch nie in der Geschichte: Nach dem neuen Jahresbericht des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR waren Ende 2017 mehr als 68 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben.

Eine im Zusammenhang mit Flüchtlingen gerne benutzte Floskel ist das "Bekämpfen von Fluchtursachen". Doch was wird dafür wirklich getan? Wie sieht beispielsweise die Entwicklungspolitik der Bundesregierung in Afrika aus? Das fragen wir Günter Nooke (CDU). Er ist seit 2010 der Afrika-Beauftragte der Kanzlerin und seit 2014 der Afrika-Beauftragte des Bundesinnenministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.