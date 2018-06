- Schuster (CDU): "Nationale Maßnahmen nicht ausschließen"

Bundeskanzlerin Merkel setzt weiter auf eine europäische Lösung: Es werde auch nach dem EU-Gipfel keinen Automatismus für Zurückweisungen geben. Außerdem könne Seehofer darüber nicht im Alleingang entscheiden. Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster hofft, dass Merkel und Seehofer wieder zusammenfinden. Nationale Maßnahmen hält er für denkbar, sollte eine europäische Lösung scheitern.



Der Konflikt ist offen ausgesprochen: Die Kanzlerin ist gegen einseitige Maßnahmen an der Grenze, gegen einen Automatismus. Der Bundesinnenminister Horst Seehofer dagegen sagt: Wenn es keine adäquate europäische Lösung im Asylstreit gibt, dann werde er die Zurückweisung von bereits anderswo registrierten Flüchtlingen an der Grenze anordnen. Angela Merkel betont ihre Richtlinienkompetenz - Seehofer kritisiert, dass sie damit droht.

Der CDU-Innenexperte Schuster warnte im Inforadio davor nationale Maßnahmen schon jetzt auszuschließen. Bundeskanzlerin Merkel habe nun Gelegenheit, sich mit den europäischen Partner abzustimmen. Wenn das nicht gelinge, seien nationalen Maßnahmen denkbar.

Gleichzeitig rief Schuster die Streitenden in der eigenen Fraktion zur Zusammenarbeit auf: "Dass ein Minister einen Alleingang macht – also, so wie ich sozialisiert bin, bedeutet das für einen Chef, dass er nur noch eine Möglichkeit hat. Und das hoffe ich mal inständig nicht, dass die Emotionen so hoch kochen. Ich finde, mit guten und auch mit harten Verhandlungen kommen wir garantiert dieser Sache deutlich näher, als mit einer Regierungskrise. Ich wüsste nicht, was das bringen soll. Ich glaube übrigens auch nicht, dass die CSU dabei im Landtagswahlkampf Punkt macht."