- Asylstreit: "...dann ist ein Bruch ganz unvermeindlich."

Aufgeschoben ist der Konflikt zwischen CDU und CSU über die Asylpolitik - aber bei weitem nicht beigelegt. Für den Politikwissenschaftler und CSU-Kenner Heinrich Oberreuter hat sich die Lage sogar verschärft: Sollten beide Seiten auf ihrer jeweiligen Position beharren, sieht er einen Bruch als unvermeindlich an.



Nur eine Atempause im Asylstreit von CDU und CSU, danach droht eine noch schärfere Eskalation: Die CSU gesteht Kanzlerin Merkel in der Auseinandersetzung über eine Zurückweisung bestimmter Migranten an der Grenze eine Frist von zwei Wochen zu, um bilaterale Abkommen mit anderen EU-Staaten auszuhandeln. Sollte Merkel aber dabei bis nach dem EU-Gipfel am 28. und 29. Juni keinen Erfolg haben, werde er im nationalen Alleingang - und gegen den ausdrücklichen Willen der Kanzlerin – Zurückweisungen an der Grenze anordnen, machte Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer am Montag in München deutlich.

Heinrich Oberreuter ist Politikwissenschaftler – emeritierter Professor der Universität Passau und ausgewiesener CSU-Kenner. Er sieht nicht, wie die beiden Parteien noch heil aus der Situation kommen können: "Das ist schon eine ganz merkwürdig zugespitzte Konfliktlage und wenn man die zu Ende denkt, heißt das: Ein Zusammenbruch des Schwesternpartei-Verhältnisses und ein Zusammenbruch der Koalition." Wenn die Positionen so blieben, sei ein Bruch ganz unvermeidlich.

Die langfristige Strategie der CSU ist dabei auch für Oberreuter nicht klar erkennbar. Sollte die Idee dahinter allerdings sein, der AfD das Wasser abzugraben, so sei ein Erfolg höchst fragwürdig: "Was wir gegenwärtig erleben ist eine Reaktion auf den Fehler bei der letzten Bundestagswahl, wo man erst anderthalb Jahre lang Merkel in der Flüchtlingsfrage bekämpft und dann mit ihr gekuschelt hat. Aber […] bei einem Bruch der stabilen Verhältnisse in Berlin, werden die Wähler, gerade die, die der AfD zuneigen, sagen: Dieses Personal verdient kein Vertrauen, dieses Personal ist inkompetent, dieses Personal ist führungsschwach – und wir wählen dann lieber gleich wieder AfD. Diese komplexe Situation hat in der CSU wahrscheinlich niemand bedacht."