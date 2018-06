Bild: Sina Schuldt/dpa

Di 19.06.2018 | 07:45 | Interviews

- Prozessbeginn: Antisemitischer Angriff in Berlin

Der Fall erregte bundesweit große Aufmerksamkeit: Am 17. April sind zwei Freunde am Berliner Helmholtzplatz mit Kippa unterwegs. Sie werden aus einer Dreiergruppe heraus antisemitisch beleidigt, einer von ihnen wird mit einem Gürtel geschlagen und verletzt. Der Täter: Ein 19 Jahre alter Syrer. Heute beginnt Verhandlungen eines Jugendschöffengerichts des Amtsgerichts Tiergarten. Doerthe Nath spricht darüber mit Alexander Rasumny von der Meldestelle für antisemitische Vorfälle in Berlin.