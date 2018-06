- "85 Prozent der Flüchtlinge sind in Entwicklungsländern - da müssen wir hinschauen!"

Über 68 Millionen Menschen waren im vergangenen Jahr auf der Flucht - laut aktuellen Zahlen des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen. Das sind so viele wie nie zuvor. Die meisten kommen aus Syrien, Afghanistan, Myanmar und Libyen. Melissa Fleming vom UN-Flüchtlingswerk sagt: "Wir brauchen mehr Solidarität mit den Menschen, die keine andere Wahl haben als unterwegs zu sein, weil sie vor Kriegen oder Konflikten fliehen."



Andauernde Krisen an Orten wie dem Südsudan oder der Demokratischen Republik Kongo und die Flucht von muslimischen Rohingya aus Myanmar hätten zu der Zahl, einem Rekordwert das fünfte Jahr in Folge, beigetragen, teilte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, am Dienstag mit.



Von den 68,5 Millionen Vertriebenen seien 16,2 Millionen im vergangenen Jahr neu dazugekommen. Das seien durchschnittlich mehr als 44 000 Personen pro Tag. Die Ursache für die gestiegenen Zahlen sieht Grandi in fehlenden Lösungsansätzen für andauernde Konflikte, dem dauerhaften Druck auf Zivilisten in Konfliktländern, der sie dazu bringt, ihre Häuser zu verlassen und neuen oder sich verschlimmernden Krisen wie etwa die Rohingya-Krise.



Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR teilte mit, die Zahlen widerlegten eine fehlerhafte Wahrnehmung unter manchen Personen, dass von einer Flüchtlingskrise nur besser entwickelte Länder im Globalen Norden betroffen seien. 85 Prozent der Flüchtlinge lebten in Entwicklungsländern, viele davon seien sehr arm. Es handle sich bei der Flüchtlingskrise nicht um eine Krise der reichen Welt, sagte Grandi. Es bleibt hauptsächlich eine Krise der armen Welt. (Quelle: dpa)